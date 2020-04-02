2. Dünya Savaşı gazisi corona virüsü yendi

ABD’de, 2. Dünya Savaşı gazisi 104 yaşındaki Bill Lapschies, corona virüsü yendi. Lapchies’in coronayı yenen en yaşlı hasta olduğu düşünülüyor. Öte yandan yerel raporlara göre, Lapschies, kaldığı bakım evinde corona virüs hastası on beş kişinin içindeki en yaşlı olan hastaydı.

ABD'de Oregon eyaletinden yaşayan II. Dünya Savaşı gazisi, corona virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.

104. YAŞINI KUTLADI

Salgını yenen Lapschies hastaneden ayrıldıktan birkaç gün sonra 104. doğum gününü kutladı.

Üç hafta önce semptomları yaşayan gazinin, corona virüsten kurtulan en yaşlı hasta olduğuna inanılıyor. Nasıl iyileştiği sorulduğunda bilmediğini söyleyen Lapschies "Daha yeni kurtuldum, her şeyden kurtulabilirsiniz" dedi.

Çarşamba günü ailesi doğum gününü ve iyileşmesini kutlamak için Oregon, Lebanon'daki bakım evine geldi. Personel, tekerlekli sandalyede olan gaziyi, ailesiyle doğum gününü kutlaması için dışarıya çıkardı fakat sosyal mesafeyi koruyarak, uzaktan kutladılar.

Yerel raporlara göre Lapschies, kaldığı bakım evinde corona virüs hastası on beş kişinin içindeki en yaşlı olan hastaydı.

Corona virüsün yeni merkezi olarak nitelendirilen ABD'de vaka sayısı 200 bini aşarken beş binden fazla insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.