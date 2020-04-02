2. Dünya Savaşı gazisi corona virüsü yendi
ABD’de, 2. Dünya Savaşı gazisi 104 yaşındaki Bill Lapschies, corona virüsü yendi. Lapchies’in coronayı yenen en yaşlı hasta olduğu düşünülüyor. Öte yandan yerel raporlara göre, Lapschies, kaldığı bakım evinde corona virüs hastası on beş kişinin içindeki en yaşlı olan hastaydı.
ABD'de Oregon eyaletinden yaşayan II. Dünya Savaşı gazisi, corona virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.
104. YAŞINI KUTLADI
Salgını yenen Lapschies hastaneden ayrıldıktan birkaç gün sonra 104. doğum gününü kutladı.
Üç hafta önce semptomları yaşayan gazinin, corona virüsten kurtulan en yaşlı hasta olduğuna inanılıyor. Nasıl iyileştiği sorulduğunda bilmediğini söyleyen Lapschies "Daha yeni kurtuldum, her şeyden kurtulabilirsiniz" dedi.
Çarşamba günü ailesi doğum gününü ve iyileşmesini kutlamak için Oregon, Lebanon'daki bakım evine geldi. Personel, tekerlekli sandalyede olan gaziyi, ailesiyle doğum gününü kutlaması için dışarıya çıkardı fakat sosyal mesafeyi koruyarak, uzaktan kutladılar.
Yerel raporlara göre Lapschies, kaldığı bakım evinde corona virüs hastası on beş kişinin içindeki en yaşlı olan hastaydı.
Corona virüsün yeni merkezi olarak nitelendirilen ABD'de vaka sayısı 200 bini aşarken beş binden fazla insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 569 ölüm
- Boris Johnson hakkında flaş gelişme
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İstanbul'da saat tam 12.00...
- İran ve İspanya'dan korkutan rakam!
- Avrupa ülkelerindeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
- Oturduğu sandalyede uyuya kaldı
- Prens Harry’den Kraliyet’e “konaklı” mesaj
- Rakamlar açıklandı! Büyük artış
- Çin kedi-köpek eti satışı ve tüketimi yasaklıyor
- Az önce açıklandı! ABD'de acı rakam
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
- Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
- Devletten 4 bin 381 lira maaş! İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?
- KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
- Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
- CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?