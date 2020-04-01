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Yunanistan’da inanılmaz görüntü! Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! KARANTİNADAN BÖYLE KAÇTI

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 'da ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için “Levha” kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan ?da bir kişi polisten kaçmak için levha kılığına girerek insanları eğlendirmek amaçlı bir video çekti.

Yunanistan’da inanılmaz görüntü! Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı YUNANİSTAN’DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜ! KARANTİNADAN 'LEVHA' KILIĞINDA KAÇTI

ÖZEL İZİNLE ÇIKILABİLİYOR

Yunanistan'da 23 Mart'ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşlar özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.

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