Yunanistan’da inanılmaz görüntü! Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yunanistan'da ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için “Levha” kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Yunanistan?da bir kişi polisten kaçmak için levha kılığına girerek insanları eğlendirmek amaçlı bir video çekti.

ÖZEL İZİNLE ÇIKILABİLİYOR

Yunanistan'da 23 Mart'ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşlar özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.