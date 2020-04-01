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Fransa'da koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi işsiz kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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FRANSA'DA MİLYONLARCA KİŞİ İŞSİZ KALDI

nedeniyle Fransa'daki can kayıpları yükselirken, işlerini kaybedenlerin de sayısı yükseldi. Yapılan son açıklamada Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip salgını nedeniyle 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.

Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, yaptığı açıklamada, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 337 bin şirketin 3,6 milyon çalışanını işten çıkarttığını belirtti.

MALİYETİ 11 MİLYAR AVRO

Penicaud, bunun devlete maliyetinin 11 milyar avro olduğunu kaydetti.

İşten çıkarılanlar maaşının yüzde 70'ni devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

Öte yandan Konut Bakanı Julien Denormandie, Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, devletin evsiz kalan 60 bin kişiye günlük 7 avro olmak üzere toplam 15 milyon avro yardım yapacağını bildirdi.

Ülkede sokaklarda kalan evsizler için otellerde 5 bin kişilik ve 40 farklı merkezde ise bin 300 kişilik yerler oluşturulmuştu.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 523'e, vaka sayısı ise 52 bin 128'e yükselmişti.

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