Vatikan'da bir kardinal korona virüse (Covid-19) yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal Angelo De Donatis'in, korona virüse(Covid-19) yakalandığı duyuruldu.Çin'in Wuhan kentinden dünya geneline yayılan korona virüs (Covid-19) pandemisinde bilanço artıyor. Vatikan'da Papa'ya yakınlığı ile bilinen bir Kardinalin korona virüse yakalandığı duyuruldu.
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal Angelo De Donatis'in virüs semptomları göstermesinin ardından hastaneye kaldırıldığı, yapılan test sonucunda Covid-19 pozitif çıktığı açıklandı.
PAPA FRANCIS'E YAKIN TEMASTA BULUNDU MU?
Yetkililer, 66 yaşındaki Kardinalin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yakın zamanda Papa 2. Francis ile yakın temasta bulunmadığını ifade etti. Kardinal Donatis, 2017 yılında Papa tarafından görevine atanmıştı. Papa 2. Francis'e daha önce iki kez Covid-19 testi yapılmış, sonucunun negatif çıktığı açıklanmıştı.
Vatikan'da 6 kişide korona virüs tespit edildi.
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