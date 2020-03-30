Danışmanında korona çıkmıştı! Netanyahu da karantinaya alındı!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, danışmanlarından birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girme kararı aldı.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Netanyahu ve bazı danışmanlarının karantinada kalacakları belirtildi.
Açıklamada yerel basında Netanyahu'nun bir hafta karantinada kalacağı yönündeki iddialar yalanlanırken, sürecin Sağlık Bakanlığının yetkililerinin epidemiyolojik araştırmaları tamamlanıncaya kadar devam edeceği ifade edildi.
Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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