Almanya Başbakanı Merkel'in yüzüne telefon kapattı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Almanya Başbakanı Merkel teşekkür amaçlı gönüllü itfaiyecileri telefonla aradı. Tulumbacıların reisi telefonun öbür ucunda “Ben Başbakan Merkel” diyen kadını bir korona şakası zannedip “Şimdi şaka zamanı değil” diyerek telefonu yüzüne kapattı. Sonra başbakanlık arayınca, tüm ekip kulaklarına inanamadı.

Koronavirüs kahramanlarını da yaratıyor. Doktorlar, hemşireler, market çalışanları, tezgahtarlar, gönüllü yardıma koşanlar, itfaiye ekipleri bu kahramanların başını çekiyor. Başbakan Merkel de bu kahramanları telefonla bizzat arayıp veya basın açıklamalarında kendilerine teşekkür ediyor.

Ev karantinasında bulunan Merkel bu sefer gönüllü bir itfaiye ekibini evinden telefonla aradı. Merkel'in seçim bölgesi Rügen'deki Bergen'de gönüllü itfaiye ekibi olası bir yangın veya yardım için hazır olmak amacıyla önce test yaptırıp negatif çıktıktan sonra kendilerini iki haftalığına itfaiyede karantinaya aldı. Haberi Ostseezeitung gazetesinde okuyan Başbakan Merkel, itfaiye ekibinin bu özverili davranışından çok etkilendi ve kendilerini telefonla arayıp şahsen teşekkür etmek istedi.

KARANTİNA İZLENİMLERİNİ ANLATTI

Telefona itfaiye reisi Andre Muswieck çıktı. İtfaiye reisi kendisini Başbakan Merkel olarak tanıtan sesi, Başbakan doğrudan aramaz düşüncesiyle bir radyo kanalının şakası zannetti ve "Şimdi şaka zamanı değil" deyip pat diye kapattı. Bunun üzerine Başbakanlık basın dairesi devreye girdi ve itfaiyeyi arayıp kendilerine telefon eden kişinin gerçekten Başbakan Merkel olduğu güvencesini verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Merkel ikinci kez aradı. Bu sefer tüm ekip toplandı ve telefonun sesini açarak Başbakan Merkel'i dinledi. itfaiye ekibini bu kahramanca tutumlarından dolayı öven ve kendilerine teşekkür eden Merkel, itfaiyecilere kendisinin de karantina izlenimlerini anlattı. İlk testin negatif çıktığını anlatan Merkel şimdi diğer testlerin sonucunu beklediğini söyledi.