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Angola’da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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ANGOLA’DA KOVİD-19 KAYNAKLI İLK ÖLÜMLER GÖRÜLDÜ

’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kayıplarının yaşandığı bildirildi. , yaklaşık iki hafta önce Portekiz’den dönen iki Angola vatandaşının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kayıplarının yaşandığı bildirildi.

, yaklaşık iki hafta önce Portekiz'den dönen iki Angola vatandaşının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Lutukuta, 37 ve 59 yaşlarındaki hastaların hastanede tedavi altında olmasına rağmen virüse yenik düştüğünü söyledi.

Şimdiye kadar 7 vakanın görülüğü ülkede binden fazla kişi karantinada tutuluyor.

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