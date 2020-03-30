Corona virüsün ilacı yolda! 7 ülkede resmen başladı Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili umut verici bir açıklama geldi. 7 ülkede ilaç testleri uygulamaya konulurken, Norveç'te de koronavirüse yakalanan hastalara deneysel tedavi uygulanıyor. Giriş Tarihi: 30.03.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 13:01
Dünya genelinde ülkeler, koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Uzmanlar, salgına yönelik muhtemel bir tedavi yönteminin bulunmasının 12-18 ay sürebileceğini belirtse de bu zaman aralığının aşağı çekilmesi hedefleniyor.
7 ÜLKEDE BAŞLADI Bu kapsamda Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron, Kevzara isimli ilacın denemelerine İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya'da başladı. Denemeler, ABD'de geçtiğimiz hafta başlamıştı. 300 AĞIR KORONA HASTASI Söz konusu ilaç, yaklaşık 300 hasta üzerinde uygulanacak. Deneme sürecine katılacak kişiler, özellikle koronavirüsten dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildi. OSLO'DA DENEYSEL TEDAVİ Norveç'te koronavirüse yakalanan hastalara, ilk deneysel tedavi uygulanmaya başladı.
Oslo
Üniversitesi Hastanesi'nde yürütülen testlerde, üç ilaç tedavisi uygulanacak. Bunlar arasında sıtma (malaria ) ve ebola ilaçları da var. Test edilecek ilk ilaç başlangıçta sıtmayı tedavi etmek için üretilen Plaquenil , daha sonra Ebola ilacı olacak.