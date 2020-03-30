Corona virüsün ilacı yolda! 7 ülkede resmen başladı

Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde yürütülen testlerde, üç ilaç tedavisi uygulanacak. Bunlar arasında sıtma (malaria) ve ebola ilaçları da var. Test edilecek ilk ilaç başlangıçta sıtmayı tedavi etmek için üretilen Plaquenil, daha sonra Ebola ilacı olacak.