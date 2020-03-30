Son dakika: İran’da 3 günlük bebekte corona virüs tespit edildi

Dün İran'da 35 günlük bebekte görülen corona virüs sonrası ülkenin Rezevi Horasan iline bağlı Türbetcam ilçesinde 3 günlük bir bebekte de koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Türbetcam Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı DR. Muhammed Efkar, İran 'ın resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, bebeğin annesinde koronavirüs belirtisi olmadığını söyledi. Aynı ilin Günabad ilçesinde de 35 günlük bir bebekte koronavirüs tespit edilmişti.

KORONAVİRÜS HASTASI İKİ BEBEK İYİLEŞTİ

Öte yandan, Gilan ili Tip Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Hasan Miri, biri 4, diğeri 14 günlük iken koronavirüs testi konulan iki bebeğin yapılan tedavilerin ardından iyileştiğini duyurdu. İranlı doktor, bebeklerden birinin koronavirüs hastasıyla temas yoluyla hastalığa yakalandığını aktardı.