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Hastanede yaşananlar tüyler ürpertti! İşte gün gün corona virüs kabusu

Ölümcül corona virüs salgınına karşı savaşan bir İngiliz doktorun, çalıştığı hastanede ölen hastaları 'raporlara işlemek için zaman bile olmadan' yeni hastalarla uğraştığı dört günlük kabus gibi vardiyasıyla ilgili anlattıkları tüyler ürpertti. Gün gün yaşadıklarını anlatan doktorun sözleri corona virüs salgınının vahimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:29
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Hastanede yaşananlar tüyler ürpertti! İşte gün gün corona virüs kabusu

Corona virüsü kabusu hız kesmiyor. Dünyada 177 ülkeye yayılan salgında, vaka sayısı 723 bine yaklaştı. Ölü sayısı ise 34 bini geçti. ABD, İtalya ve İspanya, virüsün doğduğu Çin'in yanı sıra corona virüsünden en çok etkilenen ülkeler olarak öne çıkıyor.

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Hastanede yaşananlar tüyler ürpertti! İşte gün gün corona virüs kabusu

20 bin civarında vakası bulunan İngiltere'nin başkenti Londra'da çalışan bir doktor, yazdığı günlükle hastalığın ciddiyetini ve yaşadığı kabus gibi olayları anlattı.

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Hastanede yaşananlar tüyler ürpertti! İşte gün gün corona virüs kabusu

Londra'da, corona virüsü salgınının en kötü vurduğu hastanelerinden birinde görev yapan genç bir doktor, koğuşların hastalarla nasıl dolup taştığını ve hem sayı hem de imkan olarak yetersiz kalan sağlık görevlilerinin nasıl ölüm kalım kararları vermek zorunda kaldıklarını anlattı.

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Hastanede yaşananlar tüyler ürpertti! İşte gün gün corona virüs kabusu

PAZARTESİ GECESİ
Dört gecelik mesainin ilki. Bu, şimdiye kadarki en yoğun gece. Hastane bir savaş bölgesini andırıyor, ama korkarım ki iki hafta içinde geriye dönüp baktığımızda bunun fırtınadan önceki sessizlik olduğunu anlayacağız.

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Hastanede yaşananlar tüyler ürpertti! İşte gün gün corona virüs kabusu

Akut bakımda çalışıyorum. Yoğun bakım ünitesine gitmeden önce hastaları hayatta tutmak benim işim. Personelin yarısı yok, kendilerini karantinaya alıp izole etmek zorunda kaldılar çünkü kendilerinde veya akrabalarında virüs belirtileri var.