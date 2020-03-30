Hastanede yaşananlar tüyler ürpertti! İşte gün gün corona virüs kabusu

Ölümcül corona virüs salgınına karşı savaşan bir İngiliz doktorun, çalıştığı hastanede ölen hastaları 'raporlara işlemek için zaman bile olmadan' yeni hastalarla uğraştığı dört günlük kabus gibi vardiyasıyla ilgili anlattıkları tüyler ürpertti. Gün gün yaşadıklarını anlatan doktorun sözleri corona virüs salgınının vahimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.