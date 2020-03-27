27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Hindistan'da corona virüs şoku! 40 bin kişi karantinaya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
GÜNÜN ŞOK GELİŞMESİ! 40 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Son dakika haberi... 'ın Pencap eyaletinde 20 köyde 40 binden fazla kişi, sadece bir vakayla bağlantılı olarak yeni tip () şüphesiyle karantina altına alındı.

BBC'nin haberine göre, ve 'yı ziyaret ettikten sonra kendisini tecrit etmeyen 70 yaşındaki bir adamının öldükten sonra yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiği tespit edildi.

FESTİVALDE ŞOK!

isimli adamın, ölmeden kısa süre önce Sih festivali Hola Mohalla'ya katıldığı, 6 gün süren festivali her gün yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
Son dakika: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den AB'ye rest: Bundan sonra... | İtalya'da corona virüsten kaç kişi öldü | VİDEO SON DAKİKA: İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE'DEN AB'YE REST: BUNDAN SONRA... | İTALYA'DA CORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ | VİDEO

15 KÖYÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YOK

Singh'in ölümünden sonra 19 yakınına yapılan testlerin pozitif çıktığı, bugüne kadar doğrudan temas ettiği 550 kişinin izinin sürülebildiği, yaşadığı bölgede 15 köyün giriş çıkışlara kapatıldığı kaydedildi. Yine bu bölgeye komşu bir yörede 5 köyün daha karantinaya alındığı ifade edildi.

“Koronavirüs düğümü” Charles M. Lieber'de saklı! Corona biyolojik savaş mı? Hayvansal bir mikrop mu? | VİDEO “KORONAVİRÜS DÜĞÜMÜ” CHARLES M. LİEBER'DE SAKLI! CORONA BİYOLOJİK SAVAŞ MI? HAYVANSAL BİR MİKROP MU? | VİDEO

ÇOK SAYIDA KİŞİYE BULAŞMIŞ OLABİLİR!

Bu arada Racastan eyaletinin tekstil şehri Bhilwara'da bir hastadan enfekte olan bir grup doktorun, yeni tip corona virüsü yüzlerce kişiye bulaştırmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Olayla bağlantılı olarak Bhilwara yakınındaki köylerde 7 bin kişinin evde karantina altına alındığı belirtildi.

Worldometer'in son güncellemesine göre, 'da doğrulanmış vaka sayısı 861.

Dünyada test yapılma oranı en düşük ülkelerden biri olan Hindistan'da gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceği dile getiriliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA