İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi
İtalya’nın Rimini kentinde yaşayan ve 'Bay P' olarak bilinen 101 yaşındaki adam koronavirüsü (Covid-19) yendi. Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi "100 yaşından büyük bir insanın iyileşmesi hepimiz için bir umut kaynağı oldu. Her gün koronavirüsten ölen yaşlıların üzücü hikayelerini izliyoruz ama Bay P hayatta kaldı. 101 yaşında bile geleceğin belirlenemeyeceği dersini verdi. Bu olay tüm İtalyanlara gelecek için umut verdi" ifadelerini kullandı.
1919 yılında doğan 'Bay P'ye geçen hafta yapılan testte koronavirüs tespit edilmişti. Testin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, dün itibariyle taburcu edilip ailesi tarafından evine götürüldü.
"İTALYANLARA UMUT VERDİ"
1918-1920 yıllarında en az 50 milyon insanın ölümüne neden olan 1918 grip salgını sırasında doğan Bay P, o salgında hasta olmamıştı.
Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi "100 yaşından büyük bir insanın iyileşmesi hepimiz için bir umut kaynağı oldu. Her gün koronavirüsten ölen yaşlıların üzücü hikayelerini izliyoruz ama Bay P hayatta kaldı. 101 yaşında bile geleceğin belirlenemeyeceği dersini verdi. Bu olay tüm İtalyanlara gelecek için umut verdi" ifadelerini kullandı.
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