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Son dakika: Mısır sarsıldı! Sağlık çalışanları hastaneden kaçtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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ÜLKE SARSILDI! SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANEDEN KAÇTI

Son dakika haberine göre 'da koronavirüsle mücadele etmeye çalışan sağlık çalışanları, ekipman eksikliği nedeniyle hastaneleri terk etmeye başladı.

'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'i geçerken, vaka sayısını ise 360'ı geçmişti.

Virüsün yayılmasını önlemek için ülkede çeşitli önlemler alınırken, son olarak ülke genelinde 19.00-06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANELERİ TERK ETTİ
Büyük şehirler dışındaki hastanelerde tedbir ve ekipman eksikliği paniğe sebep olurken, sağlık çalışanları ise salgınla mücadele etmeyi bırakıp hastanelerden kaçmaya başladı. Olayların duyulması sonrası vatandaşlar sosyal medyadan tepki topladı.

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