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Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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O ÜLKEDE KOVİD-19'DAN İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Doğu ülkelerinden Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Kenya Sağlık Bakanı Mutahi , yaptığı açıklamada, diyabetik hastalığı bulunan 66 yaşındaki hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

, hastanın 13 Mart'ta Güney 'dan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

Afrika'da 2 bin 750'den fazla Kovid-19 vakası görülürken, 73 kişi söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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