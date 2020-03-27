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Nicolas Maduro'dan ABD ve Kolombiya'ya sert tepki!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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NİCOLAS MADURO'DAN ABD VE KOLOMBİYA'YA SERT TEPKİ!

Son dakika haberine göre, Devlet Başkanı , ve 'nın ülkesine yönelik komplo planları kurduğunu söyledi. ABD   yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın "uluslararası kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığı bildirilmişti.

Devlet Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada, ve 'nın Venezuela'ya yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

"İki ülke, Venezuela'yı terörle doldurmak için talimatlar verdi." ifadesini kullanan Maduro, Devlet Başkanı olarak her koşulda vatanının istikrarını ve barışını sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Maduro, "(ABD ve Kolombiya) bize bir şey yapamadılar, yapamazlar da." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, MADURO HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLADI
ABD, Maduro hakkında, "uluslararası kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırlarken, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

ABD yapılan yazılı açıklamada, ABD "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığı bildirilmişti.

Maduro'nun yanı sıra hakkında iddianame hazırlanan kişilerin, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones, Sanayi ve Tabii Üretim Bakanı Tarık el Aissami olduğu belirtilmişti.

Son dakika: Maduro, BM'nin Venezuela seçimlerine gözlemci göndermesini istedi SON DAKİKA: MADURO, BM'NİN VENEZUELA SEÇİMLERİNE GÖZLEMCİ GÖNDERMESİNİ İSTEDİ
Maduro kararını verdi: ABD ile doğrudan... MADURO KARARINI VERDİ: ABD İLE DOĞRUDAN...
ABD Maduro'yu yakalatana 15 milyon dolar ödül verecek ABD MADURO'YU YAKALATANA 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERECEK

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