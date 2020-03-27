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ABD ve Çin arasında Kovid-19 gerilimi! Trump: Çin'in test yapıp yapmadığını söylemek biraz zor olur

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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ABD VE ÇİN ARASINDA KOVİD-19 GERİLİMİ!

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ABD donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisinin pazartesi günü Limanı'na varacağını açıkladı. Devlet Başkanı ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini kaydeden Trump, Çin'in gerçek vaka sayılarını sakladığını ima ederek, ''Koronavirüs ile ilgili Çin'deki sayıları bilmiyorsunuz. Eminim Çin'in test yapıp yapmadığını söylemek biraz zor olur." dedi.

Trump, 'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'deki Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki 'taki hastane yatağı kapasitesinin artırılması için buraya bir gemi göndereceklerini kaydeden Trump, "ABD donanmasına bağlı Comfort isimli hastane gemisi cumartesi günü Virginia'dan hareket edecek ve pazartesi günü New York Limanı'na varacak." dedi.

Trump, cumartesi günü geminin Virginia eyaletindeki Norfolk Limanı'ndan ayrıldığı sırada, kendisinin de orada hazır bulunacağını kaydetti.

Bir gazetecinin "Kovid-19 için neden virüsü demeyi sürdürüyorsunuz?" sorusuna Trump, "Bence virüsü artık böyle nitelendirmenin zamanı gelmişti." yanıtını verdi.

Trump, ABD'deki işsizlik rakamlarının bugün rekor seviyeye ulaşmasına ilişkin ise "Bu, kimsenin suçu değil. Bu gizli düşmanı yendiğimizde, geri dönüşümüz çok hızlı olacak." diye konuştu.

ABD'nin bazı kesimlerinde virüs vakalarının daha az olduğunu anlatan Trump, "Tarihler üzerine çalışacağız ama insanlarımız işlerine geri dönmek istiyor. Gelecek hafta başında, elimizde daha çok bilgi olacak. Ama herkes işine gücüne geri dönmeli." dedi.

"KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ ÇİN'DEKİ SAYILARI BİLMİYORSUNUZ"

Trump, Çin Devlet Başkanı ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini kaydetti.

ABD'deki Kovid-19 vaka sayılarının Çin'i geçerek dünyada ilk sıraya yerleştiğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bence bu bizim ne kadar çok test yaptığımızı gösteriyor. Koronavirüs ile ilgili Çin'deki sayıları bilmiyorsunuz. Eminim Çin'in test yapıp yapmadığını söylemek biraz zor olur." dedi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi Doktor Deborah Birx ise açıklamasında, "Şu anda ülkedeki virüs vakalarının yüzde 55'i New York'ta." ifadelerini kullandı.

ABD VAKA SAYILARINDA ÇİN VE İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI

verilerine göre, Kovid-19 salgınında ABD, 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve 'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. ABD'deki Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1177'ye yükseldi.

New York, ABD'de 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği eyalet olarak öne çıkıyor.

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