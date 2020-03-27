İtalya'da koronavirüs bilançosu çok ağır! 24 saatte 969 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre, Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 919 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 9 bin 134'e yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi.
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