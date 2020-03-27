Cezayir'de koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüsle mücadele kapsamında Cezayir hükümeti yeni kararları açıkladı. Cezayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında 9 vilayette daha akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Cezayir hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında 9 vilayette daha akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Betne, Setif, Konstantin, Tizi Vuzu, Bumerdas, Tibeze, El-Mediye, Vehran, El-Vadi vilayetlerinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 19.00-07.00 saatleri arasında 10 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Cezayir makamları, pazartesi günü salgının merkezi haline gelen El-Buleyde vilayetini karantina altına alarak şehre giriş çıkışları kapatmış, başkentte de 19.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatmıştı.
Cezayir'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 367'ye ulaştı. Ülkedeki Kovid-19 vakalarının yarısının El-Buleyde vilayetinde bulunduğu belirtiliyor.
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