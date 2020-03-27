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Son dakika: İspanya'da corona virüse yakalanan Türk yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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SON DAKİKA: İSPANYA'DA CORONA VİRÜSE YAKALANAN TÜRK YOK

Son dakika haberine göre 'nin , yaptığı açıklamada 'daki Türkler arasında corona virüse yakalanan olmadığını açıkladı.

'da virüsten ölenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e yükseldi, vaka sayısı ise 64 bin'i aştı.

İspanya'da yaşananları ve ülkedeki Türklerin durumunu anlatan , ''İspanya'da Türkler arasında corona virüse yakalanan yok'' dedi.

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