Son dakika: İspanya'da corona virüse yakalanan Türk yok

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, yaptığı açıklamada İspanya'daki Türkler arasında corona virüse yakalanan olmadığını açıkladı.

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e yükseldi, vaka sayısı ise 64 bin'i aştı.

İspanya'da yaşananları ve ülkedeki Türklerin durumunu anlatan Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, ''İspanya'da Türkler arasında corona virüse yakalanan yok'' dedi.