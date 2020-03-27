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Belçika'da kediye koronavirüs bulaştı! Evcil hayvanlardan insana koronavirüs geçer mi?

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak bütün dünyaya sirayet eden koronavirüsün özellikle evcil hayvanlara bulaşıp bulaşmadığı büyük merak konusuydu. Son dakika haberine göre Belçika'da bir kediye sahibinden koronavirüs (Kovid-19) bulaştı. Virolog Steven Van Gucht, kedinin koronavirüs bulguları göstermeye başladığını fakat iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 18:47
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Belçika'da kediye koronavirüs bulaştı! Evcil hayvanlardan insana koronavirüs geçer mi?

Belçika'nın Valon Bölgesi'nde bir kediye koronavirüs teşhisi konuldu. Virüsün kediye sahibinden bulaştığı ifade edildi.

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Belçika'da kediye koronavirüs bulaştı! Evcil hayvanlardan insana koronavirüs geçer mi?

Virolog Steven Van Gucht, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahibi semptomlar göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi.

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Belçika'da kediye koronavirüs bulaştı! Evcil hayvanlardan insana koronavirüs geçer mi?

Semptomlar, ishal, kusma ve nefes alma zorluklarıydı. Araştırmacılar, virüsü kedinin dışkısında buldular" dedi.

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Belçika'da kediye koronavirüs bulaştı! Evcil hayvanlardan insana koronavirüs geçer mi?

Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşması gibi bir durumun olmadığını hatırlatarak, "Bunun yaygın olduğuna dair hiçbir belirti yok. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Virüs normal olarak hayvandan insana geçmez" ifadelerini kullandı.

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Belçika'da kediye koronavirüs bulaştı! Evcil hayvanlardan insana koronavirüs geçer mi?

EVCİL HAYVANDAN BULAŞIR MI?
İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığını tahmin ettiğini ancak takip eden vakalarda çoğunlukla insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir.