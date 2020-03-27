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Belçika'da kediye koronavirüs bulaştı! Evcil hayvanlardan insana koronavirüs geçer mi?
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak bütün dünyaya sirayet eden koronavirüsün özellikle evcil hayvanlara bulaşıp bulaşmadığı büyük merak konusuydu. Son dakika haberine göre Belçika'da bir kediye sahibinden koronavirüs (Kovid-19) bulaştı. Virolog Steven Van Gucht, kedinin koronavirüs bulguları göstermeye başladığını fakat iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.
Giriş Tarihi: 27.03.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 18:47
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