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İngiltere'den flaş açıklama: 7 Rus savaş gemisi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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İNGİLTERE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 7 RUS SAVAŞ GEMİSİ...

donanmasından yapılan son dakika açıklamasında, ve 'nde daha önce görülmemiş şekilde hareket eden yedi Rus savaş gemisinin izlendiğini açıkladı.

SON DAKİKA: İngiliz donanması, ve 'ndeki Rus savaş gemisi hareketliliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Donanmadan yapılan flaş açıklamada , "Daha önce görülmemiş şekilde hareket halinde oldukları belirlenen yedi savaş gemisi izleniyor" ifadeleri yer aldı.

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