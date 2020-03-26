İngiltere'den flaş açıklama: 7 Rus savaş gemisi...

İngiltere donanmasından yapılan son dakika açıklamasında, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nde daha önce görülmemiş şekilde hareket eden yedi Rus savaş gemisinin izlendiğini açıkladı.

SON DAKİKA: İngiliz donanması, Manş Denizi ve Kuzey Denizi 'ndeki Rus savaş gemisi hareketliliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Donanmadan yapılan flaş açıklamada , "Daha önce görülmemiş şekilde hareket halinde oldukları belirlenen yedi savaş gemisi izleniyor" ifadeleri yer aldı.