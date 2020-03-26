Son dakika: İspanya’da 24 saatte korkunç corona virüs bilançosu! 655 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 4 bin 89’a çıktı. İspanya dünyada en fazla koronavirüs vakasının bulunduğu 4’üncü ülke konumunda.
Avrupa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı artış gösteriyor. Koronavirüs İtalya'da yayılmaya ve can almaya devam ederken; İspanya'da da vaka ve ölüm sayısı kritik seviyelere ulaştı.
İspanya'da son 24 saatte 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 4 bin 89'a, vaka sayısı ise 56 bin 188'e yükseldi.
İspanya dünyada en fazla koronavirüs vakasının bulunduğu 4'üncü ülke konumunda.
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