Azerbaycan'dan üzücü haber! Corona virüsten üçüncü ölüm...
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti, 29 kişiye yeni tanı konuldu, 5 hasta taburcu edildi.Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti, 29 kişiye yeni tanı konuldu, 5 hasta taburcu edildi.
Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, bronşit hastası olan 59 yaşındaki koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Azerbaycan'da daha önce de iki Kovid-19 hastası yaşamını yitirmişti.
Öte yandan, ülkede 29 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, tedavisi tamamlanan 5 hasta ise taburcu edildi.
Daha önce 10 hastanın iyileştiği Azerbaycan'da 5'i ağır, 104 koronavirüs taşıyıcısının tedavisi sürüyor.
Ülkede ilk vakanın görüldüğü 28 Şubat'tan bugüne kadar 20 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
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