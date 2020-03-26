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Azerbaycan'dan üzücü haber! Corona virüsten üçüncü ölüm...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti, 29 kişiye yeni tanı konuldu, 5 hasta taburcu edildi.

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti, 29 kişiye yeni tanı konuldu, 5 hasta taburcu edildi.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, bronşit hastası olan 59 yaşındaki koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Azerbaycan'da daha önce de iki Kovid-19 hastası yaşamını yitirmişti.

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Öte yandan, ülkede 29 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, tedavisi tamamlanan 5 hasta ise taburcu edildi.

Daha önce 10 hastanın iyileştiği Azerbaycan'da 5'i ağır, 104 koronavirüs taşıyıcısının tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 28 Şubat'tan bugüne kadar 20 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

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