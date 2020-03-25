Son dakika: İspanya'dan NATO'ya flaş Corona virüs (Covid-19) çağrısı: Bize yardım edin!
Son dakika haberine göre; Dünyayı esir alan Corona tehlikesi gündemin en önemli yerini tutuyor. Son haber ise durumun kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İspanya, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden (EADRCC) sağlık malzemesi yardımı istedi. İspanya'nın çağrısında şu istekler yer aldı.İspanya, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden (EADRCC) sağlık malzemesi yardımı istedi. İspanya'nın çağrısında şu istekler yer aldı.
EADRCC'den yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında bazı talepleri olduğu belirtildi.
İspanya'nın istekleri şu şekilde sıralandı:
"150 bin tek kullanımlık önlük, FFP3 tipi 150 bin solunum cihazı, 1000 kızılötesi termometre, 5 bin yüz koruma maskesi, 10 bin koruma gözlüğü, 1,5 milyon ameliyat maskesi, 500 bin Covid-19 hızlı test kiti, 50 bin polimeraz zincir reaksiyonu tanı sistemi ve 500 mekanik ventilatör."
"DESTEK ÜYE ÜLKELERDEN GELEBİLİR"
Öte yandan ismini vermek istemeyen bir NATO yetkilisi, yaptığı açıklamada, İttifakın solunum cihazı ya da benzeri tıbbi teçhizat stoku bulunmadığına dikkati çekti.
Covid-19'un küresel bir sağlık krizi olduğunu vurgulayan yetkili, asıl sorumluluğun ulusal hükümetlerde olduğunun altını çizdi.
EADRCC vasıtasıyla yardım istenmesi halinde "durum raporlarının" tüm müttefiklere iletildiğini aktaran yetkili, yardımın müttefik ya da ortak ülkelerden gelebileceğini söyledi.
NATO yetkilisi, İttifak güvenlik güçlerinin, talep olması durumunda lojistik, planlama ve sınır geçişleri gibi konularda destek sağladığını kaydetti.
Covid-19 kaynaklı 3 bin 434 ölümle dünyada en fazla ölümün olduğu ikinci ülke konuma gelen İspanya, salgınla mücadelede özellikle sağlık ekipmanı konusunda ciddi sorun yaşıyor.
Ülkede 47 bin 610'u bulan Kovid-19 hastalarının 5 bin 400'ünün sağlık personeli olduğu biliniyor.
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