Son dakika: Dünya genelinde Corona virüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı ne kadar oldu? | 25 Mart 2020 Corona virüs vakaları...
Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 18 bin 919’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 423 bin 121’e yükselirken; 108 bin 619 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 2 bin 360 kişi yaşamını yitirirken; 41 bin 523 kişide koronavirüs tespit edildi.Coronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 820'ye yükselirken; vaka sayısı da 69 bin 176'ya çıktı.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1934'E YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1934'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 24 bin 811'e çıktığını bildirdi.
ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ
ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 55 bin 231 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 801 olarak açıklandı. ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 32 bin 991'e yükselirken; 159 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 22 bin 635 kişide virüs tespit edildiği ve 1102 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 42 bin 58'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 991'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 423'e, vaka sayısının da 8 bin 164'e çıktığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de metroda şoke eden görüntü!
- İtalya belediye başkanlarından tepki videosu!
- Ruhani'den flaş açıklama!
- İsrail'den "Corona" kararı! Sinagoglar...
- Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
- İtalyanları sokağa teşvik etmişti!
- Dünyada her şey altüst oldu! İşte o görüntü
- Sokağa çıkmak yasaklandı!
- İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
- Corona'dan kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
- Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu