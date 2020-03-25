Son dakika: İsrail, Corona virüs nedeniyle sinagogları kapatıyor
Son dakika haberine göre; İsrail'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm sinagogların kapatılacağı duyuruldu. Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 30'a yükseldiğini duyurmuştu.İsrail yönetimi, Corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu akşamdan itibaren yürürlüğe girecek yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı.
Bu önlemler kapsamında, özel araçlarda en fazla iki kişinin, taksilerde ise en fazla bir yolcunun seyahat etmesi kararlaştırıldı.
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İsraillilere market ve eczaneye gitmek dışında evlerinden en fazla 100 metre uzaklaşma izni getirilirken, ülkedeki tüm sinagogların bu akşamdan itibaren kapatılması kararlaştırıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 30'a yükseldiğini duyurmuştu.
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