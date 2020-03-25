İtalyanları sokağa teşvik etmişti! Milan Belediye Başkanı'ndan 'pişmanım' açıklaması
İtalya, virüse karşı büyük bir sınav veriyor. Ülkenin turizm merkezlerinden Milano da salgının görüldüğü yerlerden biri. Kent şimdilerde ıssız ama yaklaşık bir ay önce Milano Belediye Başkanı halkı dışarı çıkmaya teşvik eden bir video paylaşıyordu. Belediye Başkanı, bu kampanya nedeniyle pişman olduğunu açıkladı.
İtalya'nın Milano kentinde insanları dışarı çıkmayı teşvik eden video 27 Şubat'ta yayınlandığında, ülkede kimse salgının bu noktaya geleceğini tahmin etmemişti. Oysa, bundan sadece birkaç gün önce, 21 Şubat'ta İtalya'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.
Bu videoyu destekleyenler arasında bulunan Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'dan ise pişmanlık açıklaması geldi.
Milano kenti, virüsün en çok yayıldığı ve en çok can aldığı kuzeydeki Lombardiya'nın merkezi.
İTALYANLAR SOKAKLARI TERK ETMEDİ
İlk coronavirüs, 23 Ocak'ta Çin'in Hubei eyaletinden Milano havaalanına giden kısa bir süre sonra da Roma'da hastalanan iki Çinli turistte görülmüştü.
Ardından da 6 Şubat'ta hastalığın çıktığı yer Wuhan'dan yeni dönen bir İtalyan vatandaşında tespit edildi. Vakalar çıkmaya başlasa da halk sokaktan ayrılmadı.
Üstelik "Milano Durmaz" adlı turizm kampanyası da insanları dışarı çıkmaya teşvik etti.
Ancak kısa süre İtalya salgının dünyadaki en ölümcül merkezi haline dönüştü.
Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, Twitter'dan pişmanlığını dile getirdi.
Milan carries on!#gomilan#wewontstop #forzamilano#milanononsiferma— Beppe Sala (@BeppeSala) February 27, 2020
Video promoted by Unione dei Brand della Ristorazione Italiana pic.twitter.com/GxPXYwG56o
"ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYORUM"
Sala, "Bu videoyu dolaşıma sokmakta hatalıydım, ama o zaman hiç kimse virüsün şiddetini anlayamamıştı. Eleştirileri kabul ediyorum" dedi.
Uzmanlar; İtalya'nın buzdağını çok geç fark ettiğini söylüyor.
Ülkede olağan tedavilere cevap vermeyen ilk ağır vaka ortaya çıktıktan sonra Covid-19 testleri uygulanmaya başlanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Dünyada her şey altüst oldu! İşte o görüntü
- Devlet televizyonu duyurdu! Türkiye sayesinde...
- Corona'dan kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!
- Rusya’dan "deprem" açıklaması
- İtalya belediye başkanlarından tepki videosu!
- Greta Thunberg de karantinada
- İsrail'de Corona nedeniyle ölenlerin sayısı arttı
- İran'dan kritik "Korona" adımı
- Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
- Koronavirüs ile ilgili korkutucu gerçek! 17 gün boyunca...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
- Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı