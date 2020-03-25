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İtalyanları sokağa teşvik etmişti! Milan Belediye Başkanı'ndan 'pişmanım' açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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İTALYANLARI SOKAĞA TEŞVİK ETMİŞTİ!

, virüse karşı büyük bir sınav veriyor. Ülkenin turizm merkezlerinden Milano da salgının görüldüğü yerlerden biri. Kent şimdilerde ıssız ama yaklaşık bir ay önce Başkanı halkı dışarı çıkmaya teşvik eden bir video paylaşıyordu. Belediye Başkanı, bu kampanya nedeniyle pişman olduğunu açıkladı.

'nın Milano kentinde insanları dışarı çıkmayı teşvik eden video 27 Şubat'ta yayınlandığında, ülkede kimse salgının bu noktaya geleceğini tahmin etmemişti. Oysa, bundan sadece birkaç gün önce, 21 Şubat'ta İtalya'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

Bu videoyu destekleyenler arasında bulunan Başkanı 'dan ise pişmanlık açıklaması geldi.

Milano kenti, virüsün en çok yayıldığı ve en çok can aldığı kuzeydeki Lombardiya'nın merkezi.

İTALYANLAR SOKAKLARI TERK ETMEDİ

İlk coronavirüs, 23 Ocak'ta 'in Hubei eyaletinden Milano havaalanına giden kısa bir süre sonra da Roma'da hastalanan iki Çinli turistte görülmüştü.

Ardından da 6 Şubat'ta hastalığın çıktığı yer Wuhan'dan yeni dönen bir İtalyan vatandaşında tespit edildi. Vakalar çıkmaya başlasa da halk sokaktan ayrılmadı.

Üstelik "Milano Durmaz" adlı turizm kampanyası da insanları dışarı çıkmaya teşvik etti.

Ancak kısa süre İtalya salgının dünyadaki en ölümcül merkezi haline dönüştü.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, Twitter'dan pişmanlığını dile getirdi.

"ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYORUM"

Sala, "Bu videoyu dolaşıma sokmakta hatalıydım, ama o zaman hiç kimse virüsün şiddetini anlayamamıştı. Eleştirileri kabul ediyorum" dedi.

Uzmanlar; İtalya'nın buzdağını çok geç fark ettiğini söylüyor.
Ülkede olağan tedavilere cevap vermeyen ilk ağır vaka ortaya çıktıktan sonra Covid-19 testleri uygulanmaya başlanmıştı.

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