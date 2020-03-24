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Avrupa'da koronavirüs dehşeti: Yataklarında ölü buluyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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AVRUPA'DA KORONAVİRÜS DEHŞETİ!

'dan sonra Avrupa'da koronavirüsten etkilenen ikinci ülke olan 'dan kritik bir açıklama geldi. İspanya , "Askerler yardım etmek için sokaklara indi. Bazı evlerde yaşlıları yataklarında ölü buluyorlar" dedi.

'den çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan ve binlerce can alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden bir olan 'dan korkutan bir açıklama geldi.

Kovid-19 salgınının ülkeye geldiği günden beri 35 bin 136 kişide hastalık tespit edilen ve en son rakamlara göre toplam 2311 kişinin öldüğü İspanya'nın , askerin arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek olduğunu ve askerlerin görevlerini şehir içinde yaptığını duyurdu.

"YATAKLARINDA ÖLÜ BULUNDU"

Fakat Robles, ülkedeki yaşlıların ve korkudan dışarı çıkamayanların evde çaresizce ölümü beklediğini de söyleyerek, "Askerlerin bazı kontrollerinde, yaşlıların evlerinde tamamen terk edildiğini gördü ve hatta bazıları yataklarında ölü bulundu" dedi.

İspanya'nın salgından en fazla etkilenen bölgesi başkent Madrid'de defin işlemlerinin durdurulmasından dolayı bu virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, morg olarak kentteki bir buz pistinde bekletileceği bildirildi.

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