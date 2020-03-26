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26.03.2020

Çin'de yeni ortaya çıkan hantavirüs nedir? Türkiye'de hantavirüs vakası görüldü mü? |Video

Çin'de yeni ortaya çıkan hantavirüs nedir? Hantavirüs nasıl bulaşır? Hantavirüs öldürür mü? Hantavirüs insandan insana bulaşabilir mi? Hantavirüs belirtileri neler? Türkiye'de hantavirüs vakası görüldü mü? tüm bu sorularının yanıtını A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı.

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