Çin'de yeni ortaya çıkan hantavirüs nedir? Türkiye'de hantavirüs vakası görüldü mü? |Video

Çin'de yeni ortaya çıkan hantavirüs nedir? Hantavirüs nasıl bulaşır? Hantavirüs öldürür mü? Hantavirüs insandan insana bulaşabilir mi? Hantavirüs belirtileri neler? Türkiye'de hantavirüs vakası görüldü mü? tüm bu sorularının yanıtını A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı.