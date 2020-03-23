23 Mart 2020, Pazartesi
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Son dakika: İtalya'da vaka sayısı açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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İTALYA'DA VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan bugüne kadar 350 bin kişide görülen ve 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (corona virus) 'da can almaya devam ediyor. Dünya genelinde en çok hayatını kaybedenin olduğu İtalya'da bugün (23 Mart 2020 Pazartesi) ölü sayısındaki artış devam etti.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'den daha fazla insanın hayatını kaybettiği 'da bilanço ağırlaşıyor.

Bugün (23 Mart 2020 Pazartesi) açıklanan verilerde 601 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplamda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 77'ye ulaştı.

Vaka sayısının ise 63 bin 927'ye yükseldi.

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