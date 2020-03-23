Son dakika: İtalya'da vaka sayısı açıklandı
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan bugüne kadar 350 bin kişide görülen ve 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (corona virus) İtalya'da can almaya devam ediyor. Dünya genelinde en çok hayatını kaybedenin olduğu İtalya'da bugün (23 Mart 2020 Pazartesi) ölü sayısındaki artış devam etti.
Virüsün ortaya çıktığı Çin'den daha fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya'da bilanço ağırlaşıyor.
Bugün (23 Mart 2020 Pazartesi) açıklanan verilerde 601 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplamda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 77'ye ulaştı.
Vaka sayısının ise 63 bin 927'ye yükseldi.
192 ÜLKE 15 BİN ÖLÜM... DÜNYADA KORONAVİRÜS RAKAMLARINDA 23 MART 2020 PAZARTESİ İTİBARİYLE SON DURUM |VİDEO
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere’den kritik korona kararı! Johnson...
- BM'den ateşkes çağrısı
- “Koronavirüs düğümü” bu isimde saklı!
- Zimbabve'de koronavirüsten ilk ölüm
- Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- İran'da virüs şarlatanlığı! "Peygamberden geldi" dedi ve bakın ne yaptı
- Merkel'in test sonucu belli oldu
- İran'dan ABD'i yaptırımları şiddetlendirmekle suçladı
- ABD'den Hamaney'e koronavirüs yalanlaması
- Hafter'den saldırı! 2 yabancı çalışan öldü
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?