Son dakika: BM'den koronavirüsle mücadele için ateşkes çağrısı

Son dakika haberleri... BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

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