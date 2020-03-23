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Son dakika: BM'den koronavirüsle mücadele için ateşkes çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020
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BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Son dakika haberleri... BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

Detaylar gelecek...

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