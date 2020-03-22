Son dakika: Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Koronavirüs Mısır'da da can aldı. Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Tüm dünyada korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ordu komutanlarından General Khaled Shaltout'un korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu yetkilileri, açıklamada korona virüse karşı başlatılan çalışmalar sırasında Shaltout'un virüse yakalandığı aktardı.
Mısır'da toplam korona virüs vakası 327'ye, hayatını kaybedenler ise 33'e yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'da vaka sayısı açıklandı
- Merkel'in test sonucu belli oldu
- İran'dan ABD'i yaptırımları şiddetlendirmekle suçladı
- İran'da virüs şarlatanlığı! "Peygamberden geldi" dedi ve bakın ne yaptı
- “Koronavirüs düğümü” bu isimde saklı!
- Hafter'den saldırı! 2 yabancı çalışan öldü
- ABD'den Hamaney'e koronavirüs yalanlaması
- BM'den ateşkes çağrısı
- Zimbabve'de koronavirüsten ilk ölüm
- İngiltere’den kritik korona kararı! Johnson...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?