Rus ordusu Koronavirüse (Covid-19) karşı harekete geçti

Rusya'da artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusunda hijyen çalışmaları ve uçakla tatbikat gerçekleştirildi. Rusya tarafından gelen açıklamada kışlalara giren araçlar tazyikli su ile yıkandı, herkesin ateşi ölçüldü. Öte yadnan testlere tabi tutulan Rus askerleri koronavirüse karşı eğitimlere alındı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri kanat temsilcileri, Rusya'da artan koronavirüs (Corona virüs Covid-19) vakalarından Rus ordusunun etkilenmemesi ve virüse karşı toplumsal mücadelede askerin yer almasıyla ilgili toplantı gerçekleştirmişti.