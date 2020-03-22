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Rus ordusu Koronavirüse (Covid-19) karşı harekete geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

'da artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusunda hijyen çalışmaları ve uçakla tatbikat gerçekleştirildi. Rusya tarafından gelen açıklamada kışlalara giren araçlar ile yıkandı, herkesin ateşi ölçüldü. Öte yadnan testlere tabi tutulan Rus askerleri koronavirüse karşı eğitimlere alındı.

Savunma Bakanı ve askeri kanat temsilcileri, Rusya'da artan koronavirüs (Corona virüs ) vakalarından Rus ordusunun etkilenmemesi ve virüse karşı toplumsal mücadelede askerin yer almasıyla ilgili toplantı gerçekleştirmişti.

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