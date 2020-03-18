Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İngiltere'de koronavirüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti. Öte yandan İngiliz Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı’nın yaptığı açıklamada İngiltere’de toplam korona virüsü vakasının bin 950 kişiye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Departmanı, son 24 saatte vakaların 407 kişi arttığını açıkladı.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti.







North Middlesex Hastanesi'nde yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ergönül'ün eşinin de hastanede tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu açıklandı.



DÜN DE BİR TÜRK HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Dün'de Londra kentinde yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı, koranavirüs tanısı ile tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

İNGİLTERE'DE KORONA VAKALARI 2 BİNE YAKLAŞTI



Avrupa'yı hızlı bir şekilde etkisi altına alan koronavirüs salgını, Çin'den sonra salgının yeni merkezi haline geldi. Çoğu Avrupa ülkesi olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı ve ulusal acil durum ilan ederken İngiltere Hükümeti, salgın karşısında sessizliğini koruyor. Tüm dünyada okullara ara verilirken İngiltere okulları açık tutmaya devam ediyor. Komşu ülkelerin aldığı tedbirleri öğrenen halk, İngiltere'de benzer tedbirler uygulanmadan marketlere hücum ediyor. İngilizler marketlerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Rafların ise tamamen boş olduğu görülüyor.



İngiltere'de şu ana kadar toplam bin 950 koronavirüs vakası bildirildi, vakalardan 71'i hayatını kaybetti.