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Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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İNGİLTERE'DE BİR TÜRK KORONADAN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... 'de nedeniyle ve 54 yaşındaki bir hayatını kaybetti. Öte yandan İngiliz Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı’nın yaptığı açıklamada İngiltere’de toplam korona virüsü vakasının bin 950 kişiye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Departmanı, son 24 saatte vakaların 407 kişi arttığını açıkladı.

'de nedeniyle ve 54 yaşındaki bir hayatını kaybetti.



North Middlesex Hastanesi'nde yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ergönül'ün eşinin de hastanede tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

DÜN DE BİR TÜRK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün'de Londra kentinde yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı, koranavirüs tanısı ile tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

İNGİLTERE'DE KORONA VAKALARI 2 BİNE YAKLAŞTI

Avrupa'yı hızlı bir şekilde etkisi altına alan koronavirüs salgını, Çin'den sonra salgının yeni merkezi haline geldi. Çoğu Avrupa ülkesi olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı ve ulusal acil durum ilan ederken İngiltere Hükümeti, salgın karşısında sessizliğini koruyor. Tüm dünyada okullara ara verilirken İngiltere okulları açık tutmaya devam ediyor. Komşu ülkelerin aldığı tedbirleri öğrenen halk, İngiltere'de benzer tedbirler uygulanmadan marketlere hücum ediyor. İngilizler marketlerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Rafların ise tamamen boş olduğu görülüyor.

İngiltere'de şu ana kadar toplam bin 950 koronavirüs vakası bildirildi, vakalardan 71'i hayatını kaybetti.

Son dakika: İngiltere'de koronavirüs corona virüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti SON DAKİKA: İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) TEDAVİSİ GÖREN KIBRISLI TÜRK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan flaş koronavirüs açıklaması: Ülkede herkes yakalanacak! SON DAKİKA: İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI MATT HANCOCK'TAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: ÜLKEDE HERKES YAKALANACAK!

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