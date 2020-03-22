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Kuveyt corona virüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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KUVEYT'TE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ!

Kuveyt, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ve resmi kurumlara verdiği tatili iki hafta daha uzatma kararı aldı.

İstisnai kabine toplantısı sonrasında Devlet Bakanı Enes el-Salih, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulunda bu günden itibaren ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındığını, sokağa çıkmanın yasak olduğu vakitlerin ise 17.00 ila 04.00 arasında olduğunu söyledi.

TÜM RESMİ KURUMLARDA İKİ HAFTA TATİL
Salih, ülkedeki tüm resmi kurumlarda çalışmalara ara verme kararının iki hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Kuveyt 11 Mart'ta resmi kurumlarda çalışmaları askıya alma kararı almıştı.

Kuveyt son 24 saat içinde 17 kişide koronavirüs tespit edildiğini buna göre ülkedeki toplam vaka sayısının 176'ya ulaştığını açıklamıştı.

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