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Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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ENDONEZYA'DA KORKUTAN DEPREM! TSUNAMİ...

'nın Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında alarmı da verilmedi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Buol bölgesinin 90 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı sonrasında alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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