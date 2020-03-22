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Fransa'dan koronavirüs testi açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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FRANSA'DAN KORONAVİRÜS TESTİ AÇIKLAMASI

Koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Olivier Veran, sıtma ilacının denendiğini belirtti. Günde 5 bin test yapıldığını duyuran Bakan Veran, sıtma ilacı testinin 15 gün içerisinde sonuçlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olup olmadığıyla ilgili araştırmanın 15 gün içerisinde sonuçlanacağını belirtti.

Veran, LCI ve RTL kanallarının ortak yayınında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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GÜNDE 5 BİN TEST

Ülkede virüs nedeniyle ilk kez bugün bir doktorun hayatını kaybettiğini duyuran Veran, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulama süresinin gerekli görülmesi halinde uzatılabileceğini, pazartesi günü bilim kurulunun raporunu açıklayacağını söyledi.

Veran, mevcut durumda ülkede 50 laboratuvarın Kovid-19 testi yapma kapasitesine sahip olduğunu, hedeflerinin bu sayıyı 120'ye çıkarmak olduğunu bildirdi.

Fransa'nın daha fazla Kovid-19 testi yapmaya hazırlandığını ifade eden Veran, ülkede günde 5 bin test yapıldığını kaydetti.

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VİRÜSÜN TEDAVİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA

Veran, sıtma tedavisinde kullanılan ve "chloroquine" adı verilen ilacın Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığının araştırıldığını, 15 gün içerisinde sonuçların ortaya çıkacağını belirtti.

Olivier Veran, sonuçların olumlu çıkması halinde bu tedavinin virüsü taşıyan Fransızlarda uygulanacağını söyledi.

Fransız hükümeti, bu ilacın yurt dışına ihracatını yasakladı.

Bilim adamları, Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacının 300 bin dozunun, koronavirüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağını belirtilmişti.

Marsilya'da bir hastanede çalışan Fransız hekim Didier Raoult'un bu ilacı virüse yakalanan 24 kişide test ettiği, hastaların yüzde 75'inin iyileştiği kaydedilmişti.

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