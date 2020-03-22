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ABD'de koronavirüs bilançosu çok ağır! Vaka sayısı 26 bin 747, ölü sayısı 340 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU ÇOK AĞIR!

Son dakika haberi... Dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden 'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 26 bin 747'yi, ölü sayısı 340'ı buldu.

Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı bakımından , ve 'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

- EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA

Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 12 bin 315 olan New York'u 1793 vaka ile Washington, 1470 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.

En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York'un, 27 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.

ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısının 19 bin 624, ölü sayısının 260 olduğu bildirilmişti.

Buna göre ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 123, ölü sayısı 80 arttı.

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