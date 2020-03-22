Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Mesajı herkes alsın istedik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs vakalarının önüne geçmek için yoğun çalışmalar yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden "Evde Kal" paylaşımında bulundu.
"MESAJI HERKES ALSIN İSTEDİK"
Samsun'dan anneleri sağlıkçı babaları da asker olan iki minik kardeşin fotoğrafını paylaşan Fahrettin Koca, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." paylaşımında bulundu.
"ANNEMİZ SAĞLIKÇI, BABAMIZ ASKER..."
İki kardeşin tuttuğu, "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşim ile ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." yazılı not dikkat çekti.
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