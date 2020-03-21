Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah'ın koronavirüs çağrısı gündem oldu

Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çağrıyla sosyal medyada gündem oldu. Bakan Sabah, "Allah aşkına evlerinizde kalın" paylaşımıyla Twitter'da Trend Topic listesine girdi.

Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halkın evden çıkmaması için yaptığı çağrı, Twitter'da Trend Topic listesine girdi.

Kuveytli bakanlar, Sabah'ın Twitter hesabından yaptığı "Allah aşkına evlerinizde kalın" etiketli paylaşımını kitlesel çağrıya dönüştürdü.

Sağlık Bakanı'nın ardından Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid er-Rudan, Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, Enformasyon Bakanı Muhammed el-Cebri, İskan Bakanı Rana Abdullah el-Faris ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın da aynı etiketi paylaşmasıyla söz konusu çağrı, TT listesine girdi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 176'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Sened, virüs bulaşan 27 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.