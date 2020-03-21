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Son dakika: İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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İTALYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR! 793 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi: 'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bir günde 793 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam bugüne kadar ki en yüksem rakam olarak kayıtlara geçti.

Son dakika haberi: 'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bir günde 793 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam bugüne kadar ki en yüksem rakam olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan son rakamla birlikte İtalya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4825'e yükseldi.

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