İngiltere'de koronavirüs kaynaklı 33 yeni ölüm! Ölü sayısı 177'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177’ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983’e ulaştı. Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü Birleşik Krallık'ta bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yetkililer ölü sayısının 177'ye, toplam vaka sayısını 3 bin 983'e yükseldiğini açıkladı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, korona virüse bağlı hayatını kaybeden kişilerin mevcut sağlık sorunları bulunduğunu, 50 ile 99 yaş aralığında olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Önümüzdeki 12 hafta içinde korona virüs karşısında durumu tersine çevirebiliriz" dedi.
Johnson, bu gece itibariyle gece kulübü, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ile kafe, bar ve restoranların kapatılacağını kaydetti.
Öte yandan Kuzey İrlanda'da yapılan testler sonucu 9 yeni vaka kaydedildi. Kuzey İrlanda'daki toplam doğrulanmış vaka sayısı 86'ya ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiliz uzmanlardan dikkat çeken koronavirüs uyarısı
- Osmaniye’de 3.2 büyüklüğünde deprem
- İtalya'dan korkutan corona virüs açıklaması!
- Meclise böyle geldi! Dikkat çeken korona önlemi
- Filistin'de sevindiren koronavirüs gelişmesi
- İtalya'da koronavirüsten 627 kişi daha öldü
- Fransa ile İran arasında tutuklu takası yapıldı
- Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
- Dünya bu evliliği konuşuyor!
- Son dakika: Trump'tan koronavirüs açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?
- Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir?
- Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?
- 20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Tokat Niksar'da korkutan deprem! 20 Mart Kandilli son depremler
- Son dakika: TUS sonuçları açıklandı! 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama
- Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?