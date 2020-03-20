Son dakika: Koronavirüs (coronavirus) aşısı bulundu mu? Çin'den resmi açıklama geldi |Video

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüsün (coronavirus) yayılmaya devam ederken bir yanda da virüsün merkezi olan Çin'de aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Peki aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne? Aşı bulundu mu? A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programına özel röportaj veren Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei son gelişmeleri anlattı. İşte koronavirüs tedavisindeki son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüsün (coronavirus) yayılmaya devam ederken bir yanda da virüsün merkezi olan Çin'de aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Peki aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne? Aşı bulundu mu? A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programına özel röportaj veren Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei son gelişmeleri anlattı. İşte koronavirüs tedavisindeki son dakika gelişmesinin detayları...

Türkiye'nin Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Haber canlı yayınında koronavirüsün tedavisi için yapılan aşı ve ilaç çalışamlarındaki son durumu anlattı. İşte Wei'nin o açıklamarının satır başları;



ÇİN'DE SON 48 SAATTİR YENİ VAKA YOK



İki gündür Çin'de yeni vaka bulunmuyor. Ancak dışarıdan gelen vakalar var. Erken tespit ve erken izole etmek gerekiyor. Sabit ve güçlü tedbirlerle aynı zamanda Çin halkının anlayışıyla birlikte uygulanan tedbirlerle bu duruma getirildi. Bu çok yeni ve sinsi bir virüs. Her zaman dikkat etmeliyiz. Sıfıra kadar indirmezsen bitiremeyiz.



Japonya'da bulunan ilaç bizim sağlık komisyonumuz tarafından basın toplantısından açıklanan ilk ilaç değil. Bu salgınla mücadelemizde başından beri çok şeffaf bir şekilde tüm bilgileri paylaşıyoruz. Her gün sağlık komisyonumuzun basın toplantısı var. Bir ay önce de ilaç söylendi. 3 gün önce de Japonya'da bahsedilen ilaç sağlık komisyonumuzda açıklandı. Ama bizim kesin ilacı beklemeden tedaviye başlamamız lazım. O yüzden bu mevcut ilaçlardan yararlanıyoruz.