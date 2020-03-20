Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli koronavirüs çağrısı
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Twitter hesabından koronavirüsle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan "Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum:" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.
Başkan Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımdaki videosunda şu ifadelere yer verdi;
"Kıymetli kardeşim bildiğiniz gibi ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölmesine sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ve kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati süratle riayet etmeli sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte başta Sağlık Bakanımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte yakınlarımızla iletişimde ve daha bir çok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya ibadetlerimizi evde heda etmeye mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim. Koronavirüs ile vermiş olduğumuz bu mücadele yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlara şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız kalın sağlıcakla."
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