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20.03.2020

Prof. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı! Türkiye koronavirüs (coronavirus) aşısı ve ilacını bulabilir |Video

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyada hızla yayınlanan yeni tip koronavirüs (coronavirus) küresel salgınıyla ilgili A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün genetik şifrelerine dair bilinmeyenleri canlı yayında anlatan Saraçoğlu, '1933 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi kuruldu. Bizim insanımız hem zekidir hem akıllıdır. Bu virüs hayvan kökenlidir. Bu konuda bizim çok fazla tecrübeli veterinerimiz var. Onlarla beraber eczacılık fakültelerini de bu işin içine alarak mükemmel bir şekilde aşı ve ilaç geliştirebilir. İHA ve SİHA'ları geliştiren bu milletin evlatları değil mi? Aynı şekilde bunu da başarabiliriz" dedi.

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