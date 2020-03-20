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Osmaniye’de 3.2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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OSMANİYE’DE 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye'de 3,2 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini açıklayan AFAD, sarsıntının merkez üssünü Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olarak açıkladı. saat 22:31'de gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 22.31'de 3.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde de hissedildi.

Öte yandan, son 6 gündür Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 12 ayrı deprem kaydedildi.

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