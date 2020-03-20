Fransa'da izin belgesiz sokağa çıkan 2 genç gözaltına alındı
Fransa'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 372 kişiye çıktı. Vaka sayısı ise 10 bin 995'e yükseldi. Salgına karşı geç kaldığı için eleştirilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Fransa'da 18 Mart'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 2 genç gözaltına alındı. Gençlerin sorguları sırasında "Hiçbir şeyi umursamıyoruz" dedikleri öğrenildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ulusa seslenişi sırasında açıkladığı sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde izin belgesi almadan sokaklarda gezen 2 genç polise yakalandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Hükümetin hazırladığı ve her zorunlu durumda çıkışta doldurulması gereken izin formu olmadan Pas-de-Calais bölgesinde sokağa çıkan 2 genç, "insanların hayatını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.
PARA CEZASI KESİLDİ
24 yaşındaki gencin bir gün önce de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 135 euro para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bir gün sonra yine sokağa çıkan gencin 18 yaşındaki arkadaşı ile görüştüğü sırada tespit edildiği öğrenildi.
"HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYORUZ"
Polisin gelmesi üzerine koşarak kaçmak isteyen ve Perşembe gecesini gözaltında geçiren gençlerin sorguları sırasında "Hiçbir şeyi umursamıyoruz" dedikleri öğrenildi.
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