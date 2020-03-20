ABD, IKBY’de vize uygulamasını askıya aldı
ABD’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Konsolosluğu, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle vize verme işlemlerini askıya aldı.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ABD Konsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yabancı uyruklara vize verme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı kaydedildi. Konsolosluk, vize başvurusunda bulunanların internet üzerinden randevu taleplerini yeniden gözden geçirmeye davet etti.
Bağdat'taki Büyükelçiliğin faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatan açıklamada, IKBY'de yaşayan ABD vatandaşlarını acil durum halinde internet erişimi üzerinden bağlantı kurmaya çağırdı.
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