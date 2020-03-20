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ABD, IKBY’de vize uygulamasını askıya aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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ABD, IKBY’DE VİZE UYGULAMASINI ASKIYA ALDI

’nin, () Konsolosluğu, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle verme işlemlerini askıya aldı.

() Konsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yabancı uyruklara verme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı kaydedildi. Konsolosluk, vize başvurusunda bulunanların üzerinden randevu taleplerini yeniden gözden geçirmeye davet etti.

'taki Büyükelçiliğin faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatan açıklamada, IKBY'de yaşayan ABD vatandaşlarını acil durum halinde internet erişimi üzerinden bağlantı kurmaya çağırdı.

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