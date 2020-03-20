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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka raporunu açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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İŞTE DÜNYA GENELİNDEKİ KORONAVİRÜS VAKA RAPORU

dünya genelinde hakkında açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Dünya Sağlık Örgütü: Yüzde 70'ten fazla ülkenin koronavirüse müdahale planı var DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: YÜZDE 70'TEN FAZLA ÜLKENİN KORONAVİRÜSE MÜDAHALE PLANI VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 4, vaka sayısı 359! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI: KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4, VAKA SAYISI 359!

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