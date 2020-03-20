20 Mart 2020, Cuma
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İletişim Başkanlığı 'koronavirüs' dolandırıcılarına karşı uyardı

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI! ASLA BUNLARA İTİBAR ETMEYİN

, üzerinden sosyal medyada dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı ve sadece resmi iletişim kanallarına itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

sosyal medyada 'koronavirüs' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı. Sosyal medyada vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerin arttığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

üzerinden platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Güvenilir tüm işlemlerin resmî hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır.

Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir.

- Yalnızca resmî hesaplara güvenin.

- Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın.

- Resmî sayfa uzantısının "gov.tr" ile biteceğini unutmayın.

- Güvenli site için adres çubuğunda https:// ibaresini mutlaka arayın.

- Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres

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