İletişim Başkanlığı 'koronavirüs' dolandırıcılarına karşı uyardı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medyada dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı ve sadece resmi iletişim kanallarına itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medyada 'koronavirüs' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı. Sosyal medyada vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerin arttığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğu gözlemlenmektedir.
Güvenilir tüm işlemlerin resmî hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır.
Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir.
- Yalnızca resmî hesaplara güvenin.
- Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın.
- Resmî sayfa uzantısının "gov.tr" ile biteceğini unutmayın.
- Güvenli site için adres çubuğunda https:// ibaresini mutlaka arayın.
- Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres
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